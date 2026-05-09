Психолог Ивкина назвала трудоголизм зависимостью

Трудоголизм является одним из форм зависимости, так как загруженность работой может быть способом избежать внутренних переживаний. Об этом заявила в разговоре с aif.ru психолог Анастасия Ивкина.
— Трудоголизм, как способ убежать от каких-то проблем, от переживаний, от неприятных чувств, это форма зависимости. Есть то, с чем мы не хотим сталкиваться, и мы просто занимаем всё своё время, весь свой мозг трудом, — объяснила специалист.
По словам психолога, также трудоголизм может быть потребностью в социальном одобрении или желанием доказать свою важность и нужность. Корни таких проявлений, как правило, кроются в детстве.
По данным Life.ru, трудоголик черпает чувство собственной значимости только в работе, игнорируя личную жизнь, хобби и заботу о себе. Он избегает проблем вне работы, а во время отдыха испытывает чувство вины и тревогу. В итоге это приводит к хронической тревожности, депрессии, усталости и психосоматическим проявлениям.