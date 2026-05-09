Посол РФ почтил в Праге память воинов-освободителей и бойцов Сопротивления

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский и сотрудники российского диппредставительства по случаю Дня Победы возложил венки на пражском Ольшанском кладбище — к центральному захоронению красноармейцев, памятнику павшим в наполеоновских войнах русским воинам и мемориалу участникам антигитлеровского Пражского восстания. Об этом посольство РФ сообщило в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Затем российские дипломаты почтили память танкиста-красноармейца Ивана Гончаренко, героически павшего 9 мая 1945 года за свободу чешской столицы.
Кроме того, по случаю Дня Победы в посольстве РФ был дан прием, который стал самым представительным с 2022 года. В нем приняли участие представители аккредитованных в Чехии дипломатических миссий и чешской общественности, российские соотечественники и ветераны-блокадники. Гостям была продемонстрирована одна из серий документальной киноленты «Освобождение Европы. О чем не помнит мир спасенный…», раскрывающая обстоятельства спасения советскими войсками столицы Чехословакии.