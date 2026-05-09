Названа безвредная для здоровья порция шоколада

Диетолог Кованова: в день можно съедать лишь одну дольку шоколада.

Источник: Комсомольская правда

Шоколад считается одной из наиболее полезных сладостей, однако, употреблять его в избыточных дозах не рекомендуется. Сколько шоколада на самом деле можно съесть за один раз, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.

— Шоколад в целом хороший продукт, если употреблять его немного. Одной дольки с утра будет достаточно, — уверена эксперт.

Специалист также призвала обращать внимание на состав сладости: шоколадка должна содержать какао-бобы, какао масло, сахар, лецитин. Последнее вещество в небольших количествах полезно для нервной системы и работы головного мозга.

«Известия» подчеркнули, что предпочтение следует отдавать темному, а не молочному или белому шоколаду. Кроме того, хорошим вариантам станет лакомство с содержанием какао от 70% и выше.