Названа безвредная для здоровья порция шоколада

Шоколад считается одной из наиболее полезных сладостей, однако, употреблять его в избыточных дозах не рекомендуется. Сколько шоколада на самом деле можно съесть за один раз, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
— Шоколад в целом хороший продукт, если употреблять его немного. Одной дольки с утра будет достаточно, — уверена эксперт.
Специалист также призвала обращать внимание на состав сладости: шоколадка должна содержать какао-бобы, какао масло, сахар, лецитин. Последнее вещество в небольших количествах полезно для нервной системы и работы головного мозга.
«Известия» подчеркнули, что предпочтение следует отдавать темному, а не молочному или белому шоколаду. Кроме того, хорошим вариантам станет лакомство с содержанием какао от 70% и выше.