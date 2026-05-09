В Афинах в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 1,5 тыс. человек

Председатель Координационного совета российских соотечественников, международный координатор «Бессмертного полка» Наталья Цирмираки сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС, что в шествии участвовали более 1,5 тыс. человек. «Я думаю, что пришли примерно 1,5 тыс. человек и, может быть, даже больше. Все прекрасно прошло, хотя у нас и были некоторые опасения, поэтому определенную охрану нам предоставили греческие левые организации. В этом году у нас уже было с ними настоящее сотрудничество. К грекам приходит понимание того, что как тогда, так и сегодня остается актуальной борьба с фашизмом», — сказала она.