В Афинах в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 1,5 тыс. человек

АФИНЫ, 9 мая. /ТАСС/. Примерно 1,5 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Афинах к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941—1944 годах, сообщает корреспондент ТАСС.
Участники шествия собрались у станции метро «Каллифея» и с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, транспарантами, цветами, флагами СССР, России и Белоруссии прошли по центральным улицам района к памятнику советским воинам, находящему в парке у проспекта Сингру. В шествии принимали участие русскоязычные жители Греции и греки из нескольких общественных организаций. Греческие участники акции, которые шли и в самой колонне, и охраняли ее с разных сторон, скандировали лозунги против НАТО и военных баз в Греции. Они также несли транспаранты с надписями «Мы боремся за поражение и распад НАТО!» «Мы воюем против фашизма и системы, которая его порождает!».
Председатель Координационного совета российских соотечественников, международный координатор «Бессмертного полка» Наталья Цирмираки сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС, что в шествии участвовали более 1,5 тыс. человек. «Я думаю, что пришли примерно 1,5 тыс. человек и, может быть, даже больше. Все прекрасно прошло, хотя у нас и были некоторые опасения, поэтому определенную охрану нам предоставили греческие левые организации. В этом году у нас уже было с ними настоящее сотрудничество. К грекам приходит понимание того, что как тогда, так и сегодня остается актуальной борьба с фашизмом», — сказала она.
По словам Цирмираки, шедшие в общей колонне греки «пели наши военные песни». «Я даже не говорю про “Катюшу”, которая вообще была гимном греческих партизан. Может быть, в их организациях и есть какие-то отличия друг от друга, но на священную дату 9 мая они объединяются, проявляют единодушие, вливаются в нашу общую колонну», — подчеркнула координатор.
Участвовавший в торжественном мероприятии у памятника советским солдатам экс-министр энергетики Греции, лидер партии «Демократическое движение национального освобождения» Панайотис Лафазанис сказал корреспонденту ТАСС, что Победа СССР во Второй мировой войне до сих пор имеет важнейшее значение. «Великий урок Победы над фашизмом и нацизмом 1945 года заключается в том, что все народы должны объединить свои усилия в общей борьбе ради новой победы над неонацизмом, который снова сегодня поднимает голову. Победа России в [специальной] военной операции и победа Ирана в войне имеют историческое значение, народы России и Ирана должны их добиться, чтобы мы могли изменить мир, сделать его по-настоящему мирным, справедливым и свободным», — сказал Лафазанис.
После возложения венков и цветов к памятнику советским воинам состоялся праздничный концерт. Песни военных лет исполнил ансамбль «Калинка» при обществе «Эмигрант».
Акцию «Бессмертный полк» также провели на острове Керкира (Корфу) в Ионическом море, праздничные мероприятия прошли в Салониках и некоторых других городах Греции.