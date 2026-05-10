Что можно и нельзя делать в Семенов день 10 мая, который называют Ранопашец

Православная церковь 10 мая вспоминает святого Симеона Иерусалимского. В народе отмечают Семенов день. Но есть еще одно название — Ранопашец. С названной даты было принято приступать к пахоте.
Что нельзя делать 10 мая.
Не стоит покупать и ремонтировать обувь. Это может привести к неприятностям. А еще не рекомендуется лепить вареники с капустой и грибами. Согласно приметам, это приведет к финансовым проблемам.
Что можно делать 10 мая.
По традиции, в указанный день молились святому, прося у него здоровья и хорошего урожая. А еще просили совет при возникновении сложной ситуации.
Согласно приметам, облака, бегущие по небу, предупреждают о похолодании в скором времени. В том случае, если ясный восход солнца, то ждали ветреного лета.
