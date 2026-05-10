Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ВОЗ: хантавирус не является коронавирусом

Риск заразиться им низкий, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

ЖЕНЕВА, 9 мая. /ТАСС/. Хантавирус Андес, вспышка которого произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, не является коронавирусом, риск заразиться им низкий. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли; и когда мы это говорим, мы не относимся к этому легкомысленно», — сказал он на брифинге для журналистов перед предстоящей в воскресенье эвакуацией пассажиров MV Hondius.

По его словам, озабоченность мировой общественности в связи с ситуацией вокруг судна «вполне обоснованна», ведь пандемия коронавируса затронула весь мир. «Эта травма все еще свежа в нашей памяти, но сейчас ситуация намного лучше», — подчеркнул глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что риск заражения вирусом «является низким» как в мировом масштабе, так и для жителей Канарских островов, к которым в воскресенье причалит судно. «Во-первых, это обусловлено природой самого заболевания. Во-вторых, тем, что испанское правительство приняло все необходимые меры, чтобы предотвратить какие-либо проблемы», — пояснил Гебрейесус.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше