Глава ВОЗ: хантавирус не является коронавирусом

ЖЕНЕВА, 9 мая. /ТАСС/. Хантавирус Андес, вспышка которого произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, не является коронавирусом, риск заразиться им низкий. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли; и когда мы это говорим, мы не относимся к этому легкомысленно», — сказал он на брифинге для журналистов перед предстоящей в воскресенье эвакуацией пассажиров MV Hondius.
По его словам, озабоченность мировой общественности в связи с ситуацией вокруг судна «вполне обоснованна», ведь пандемия коронавируса затронула весь мир. «Эта травма все еще свежа в нашей памяти, но сейчас ситуация намного лучше», — подчеркнул глава ВОЗ.
Он подчеркнул, что риск заражения вирусом «является низким» как в мировом масштабе, так и для жителей Канарских островов, к которым в воскресенье причалит судно. «Во-первых, это обусловлено природой самого заболевания. Во-вторых, тем, что испанское правительство приняло все необходимые меры, чтобы предотвратить какие-либо проблемы», — пояснил Гебрейесус.