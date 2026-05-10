Калинская вышла в четвертый круг турнира WTA в Риме

РИМ, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская победила швейцарку Белинду Бенчич в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки. В следующем круге Калинская, посеянная на турнире под 22-м номером, встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (без номера посева).
Калинской 27 лет, она занимает 24-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.
Бенчич 29 лет, она занимает 12-е место в мировом рейтинге. Спортсменка является победительницей 10 турниров WTA. Швейцарка дважды играла в полуфиналах турнира Большого шлема: она добиралась до этой стадии на US Open 2019 года и на Уимблдоне 2025 года.
Соревнование в Риме относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Из россиянок на нем побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2011, 2012, 2015).