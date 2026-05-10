Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская вышла в четвертый круг турнира WTA в Риме

В третьем круге российская теннисистка обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

РИМ, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская победила швейцарку Белинду Бенчич в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки. В следующем круге Калинская, посеянная на турнире под 22-м номером, встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (без номера посева).

Калинской 27 лет, она занимает 24-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.

Бенчич 29 лет, она занимает 12-е место в мировом рейтинге. Спортсменка является победительницей 10 турниров WTA. Швейцарка дважды играла в полуфиналах турнира Большого шлема: она добиралась до этой стадии на US Open 2019 года и на Уимблдоне 2025 года.

Соревнование в Риме относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Из россиянок на нем побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2011, 2012, 2015).

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше