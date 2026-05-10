Что можно, а что нельзя делать 10 мая в День Симеона Ранопашца

Престарелого епископа Симеона, которому по разным источникам было от 106 до 120 лет, схватили. То, что он дожил до такого возраста, само по себе было чудом для того времени. На допросе он не отрёкся от Христа. Палачи, неспособные поколебать его дух, приговорили его к распятию. Священномученик встретил смерть с удивительным спокойствием человека, который уже всё видел и знал истину не умозрительно, а лично. Так закончилась эпоха очевидцев — Симеон стал последним из рода Давидова и последним, кто знал Христа в земной жизни.