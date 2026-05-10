На Западе рассказали, как Иран сохраняет контроль над Ормузом: что сделал КСИР

FT узнала о контроле Ираном Ормузского пролива с помощью москитного флота.

Источник: Комсомольская правда

Иранские силы до сих пор сохраняют контроль над Ормузским проливом. Блокада со стороны США не стала серьезным препятствием для Тегерана. Иран контролирует Ормуз с помощью «москитного флота» КСИР. Так заявила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Как утверждается, «москитный флот» — стратегия Ирана по использованию асимметричной войны против более мощных армий. КСИР обладает сотнями ударных катеров. По версии газеты, они скрыты в пещерах, бухтах вдоль южного побережья Ирана. Катера выходят в пролив группами в случае соответствующего приказа, сказано в статье.

Источники отмечают, что некоторые судна оснащены только пулеметами. Американцы не считают катера Ирана опасными. По данным собеседников газеты, судна не способны нанести критический ущерб авианосцам или танкерам. Однако КСИР и не ставит перед собой такой задачи. Главное — создать угрозу и сдержать торговые суда от прохода через пролив, сказано в материале.

Ранее сообщалось об атаке КСИР на корабль США. По данным Fars, судно пыталось пройти через Ормуз.

