В центре Каракаса прошла многочисленная акция "Бессмертный полк"

КАРАКАС, 9 мая. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Россияне, белорусы и венесуэльцы приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое проводится уже в пятый раз в центре Каракаса. По улицам венесуэльской столицы к площади Победы в Великой Отечественной войне прошли более 400 человек с портретами своих героических предков.
«Шествие “Бессмертный полк” на этот раз прошло по новому маршруту к памятнику, установленному в прошлом году в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который был возведен по указанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и открыт 13 мая 2025 года уполномоченным президентом боливарианской республики Делси Родригес», — сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС. Он отметил, что в многочисленном шествии, которое началось на площади Венесуэлы и завершилось у монумента «80 лет Победы советского народа над нацизмом и фашизмом», приняли участие российские граждане, сотрудники загранучреждений посольства, представители Россотрудничества, других российских организаций и компаний, работающих в Венесуэле, выпускники российских и советских вузов, активисты движения «Волонтеры Победы», а также «венесуэльцы, которые понимают значимость великого праздника для России, подвига советских людей, ковавших победу над фашизмом на фронте и в тылу».
«Бессмертный полк» — это живая память поколений, объединяющая людей разных стран вокруг правды о Великой Победе. Особенно символично, что сегодня здесь, в Каракасе, вместе с нами идут венесуэльские друзья, для которых память о подвиге советского народа стала частью общей борьбы против нацизма, фашизма и любых попыток переписать историю", — подчеркнул Мелик-Багдасаров.
«Сегодня мы отмечаем знаменательную и очень важную в истории развития наших стран дату — День Победы 9 Мая. Это священная дата для нас, потому что в этот день мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить в мире и согласии», — сказал посол Белоруссии в Венесуэле Дмитрий Деревинский корреспонденту ТАСС. Белорусы приняли участие в шествии «Бессмертного полка», завершившегося у памятника, открытого к 80-летию Победы, который притягивает внимание многих венесуэльцев, отметил посол. «Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить наших предков и напомнить, что свою свободу и независимость мы будем отстаивать плечом к плечу и защищать всеми возможными средствами», — подчеркнул белорусский дипломат.
Участники шествия торжественно возложили венки и цветы к мемориальному комплексу. Скульптурная композиция высотой более 15 метров основана на историческом событии 30 апреля 1945 года, когда советские воины водрузили в Берлине Знамя Победы над Рейхстагом. У подножия монумента прошла акция «Вальс Победы».
Акция «Бессмертный полк» завершилась концертом, в котором венесуэльцы и россияне читали стихи, пели песни. В завершение была исполнена песня «День Победы». После концерта гости смогли отведать настоящую военную кухню и традиционные российские блюда.
Венесуэльские представители об акции «Бессмертный полк».
«Это было действительно замечательное мероприятие, которое вызвало у нас огромные эмоции, мы были здесь и отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне», — заявила мэр Каракаса Кармен Мелендес корреспонденту ТАСС. Она подчеркнула, что присутствовавшие на акции «Бессмертный полк» смогли глубже понять героизм советского народа в годы войны. «Это придает нам силы, чтобы продолжать двигаться вперед и бороться под одним флагом вместе с Россией, что очень важно», — подчеркнула Мелендес.
«Сегодня, в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, представители боливарианского правительства и народ Венесуэлы отмечают самый священный день России. Невозможно переоценить и невозможно отблагодарить Советский Союз за великие человеческие жертвы и гарантии мира после победы над фашизмом», — отметила в свою очередь замминистра иностранных дел Венесуэлы Андреа Корао. По ее словам, русский народ смог одержать военную победу и гарантировать мир. Она подчеркнула, что РФ по-прежнему является гарантией мира.
В акции «Бессмертный полк», помимо Мелендес, приняли участие представители руководства Венесуэлы: вице-президент по вопросам планирования, сопредседатель Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня Рикардо Менендес, вице-президент по вопросам общественных работ Хуан Рамирес, первый заместитель председателя Национальной ассамблеи (парламента) Педро Инфанте, заместитель министра иностранных дел Андреа Корао, председатель Группы парламентской дружбы Венесуэла — Россия депутат Хесус Фария, вице-президент по международным вопросам правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Тания Диас и другие видные политические и общественные деятели страны.