В центре Каракаса прошла многочисленная акция "Бессмертный полк"

«Сегодня мы отмечаем знаменательную и очень важную в истории развития наших стран дату — День Победы 9 Мая. Это священная дата для нас, потому что в этот день мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить в мире и согласии», — сказал посол Белоруссии в Венесуэле Дмитрий Деревинский корреспонденту ТАСС. Белорусы приняли участие в шествии «Бессмертного полка», завершившегося у памятника, открытого к 80-летию Победы, который притягивает внимание многих венесуэльцев, отметил посол. «Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить наших предков и напомнить, что свою свободу и независимость мы будем отстаивать плечом к плечу и защищать всеми возможными средствами», — подчеркнул белорусский дипломат.