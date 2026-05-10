В Венеции обсуждают спорную «туалетную» инсталляцию

На Венецианской биеннале в павильоне Австрии представлена масштабная инсталляция с использованием переносных туалетных кабин, бассейнов и аквариума. Проект вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом дискуссий среди посетителей и политиков.
Как отмечают журналисты CNN, в состав экспозиции включены интерактивные элементы, связанные с переработкой отходов и экологической тематикой. По задумке авторов, посетителям предлагается проследить условный процесс переработки воды и ее дальнейшее использование в художественной композиции.
Инсталляция также включает бассейны с окрашенной жидкостью и перформансы с участием артистов, которые находятся в воде продолжительное время с использованием дыхательного оборудования. Проект представлен под названием «Морской мир Венеции» и позиционируется как художественное высказывание об экологических проблемах.
Открытие экспозиции посетил министр культуры Австрии Андреас Баблер. Он заявил о необходимости защиты свободы художественного самовыражения и недопустимости цензуры в искусстве.
Однако проект вызвал критику внутри Австрии. Представители оппозиции заявили о несоразмерности затрат на инсталляцию на фоне экономических трудностей и бюджетных проблем страны. По данным австрийских СМИ, стоимость проекта оценивается примерно в 600 тысяч евро.
Генеральный секретарь Австрийской партии свободы потребовал отставки министра культуры, связав финансирование инсталляции с ситуацией высокой инфляции и бюджетного дефицита.
Венецианская биеннале является одной из крупнейших международных выставок современного искусства, которая проходит раз в два года и традиционно сопровождается обсуждением наиболее провокационных и экспериментальных художественных проектов.
