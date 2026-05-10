Путин заявил, что Трамп в последнем разговоре достойно говорил о Дне Победы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе разговора «очень достойно говорил о Дне Победы».

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора «очень достойно говорил о Дне Победы».

Он уточнил, что Трамп рассказал о союзничестве России и США в борьбе против нацизма.

«В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов господином Трампом у нас возник разговор о 9 мая и, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма», — сказал Путин представителям средств массовой информации в ходе пресс-подхода.

В апреле Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился более полутора часов. В частности, они обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Напомним, Трамп объявил 8 мая днём победы США во Второй мировой войне. По его словам, Соединённые Штаты сумели сокрушить тиранию, создав условия для окончательного разгрома императорской Японии силами союзников.

