Тысячи зрителей из Эстонии и РФ посмотрели концерт в Ивангороде на День Победы

«Ощущение великого праздника есть у всех. И у тех, кто находится на той стороне, — бывших жителей Советского Союза, сегодняшних жителей Эстонии. И здесь, у нас, на территории Ивангорода, Кингисеппа, Ленинградской области. Это праздник для нас святой, это праздник Великой Победы, это праздник Победы света над тьмой, добрых сил над нацизмом, над фашизмом. Этот праздник вне политики, вне границ, вне времени и вне расстояний. То, что там появились какие-то мелкие пакостники (мы их прямо вот так называем — откровенно мелкие пакостники), они не представляют собой большинство людей, которые проживают в той же Нарве или в Эстонии», — сказал глава региона.