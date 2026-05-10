Тысячи зрителей из Эстонии и РФ посмотрели концерт в Ивангороде на День Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Тысячи зрителей объединил концерт в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Ивангороде Ленинградской области. Праздничную программу смотрели жители России и Эстонии, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Концерт в Ивангороде объединил жителей двух стран — по ту сторону границы собрались тысячи зрителей, чтобы вместе с Россией отметить 81-ю годовщину Великой Победы», — говорится в сообщении.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, ощущение великого праздника — Дня Победы — есть у всех, поэтому отменить или заменить его каким-то другим, специально придуманным нельзя.
«Ощущение великого праздника есть у всех. И у тех, кто находится на той стороне, — бывших жителей Советского Союза, сегодняшних жителей Эстонии. И здесь, у нас, на территории Ивангорода, Кингисеппа, Ленинградской области. Это праздник для нас святой, это праздник Великой Победы, это праздник Победы света над тьмой, добрых сил над нацизмом, над фашизмом. Этот праздник вне политики, вне границ, вне времени и вне расстояний. То, что там появились какие-то мелкие пакостники (мы их прямо вот так называем — откровенно мелкие пакостники), они не представляют собой большинство людей, которые проживают в той же Нарве или в Эстонии», — сказал глава региона.
Концерты «Берега Победы» ко Дню Победы проводятся в Ивангороде четвертый год подряд и традиционно набирают большую аудиторию на обоих берегах реки Нарвы — праздничные мероприятия смотрят гости и жители города, а также эстонцы. В 2026 году на сцене выступили группа «На-На», Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза, кубанский хор «Криница», Ансамбль «Белорусские легенды» и Шоу-оркестр.
Ранее ТАСС сообщал о том, что парад Победы на Красной площади транслировался для жителей эстонского города Нарва в приграничном Ивангороде.