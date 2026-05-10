Календарь на 10 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Ежегодно во второе воскресенье мая в США, Канаде, Австралии, Германии, Италии и многих других странах мира отмечают один из самых светлых праздников — День матери. Дата появилась в США более ста лет назад по инициативе американки Анны Джарвис. Преждевременно потеряв мать, она бросила все силы на создание специального праздника в честь матерей. Ее усилия увенчались успехом: в 1914 году этот праздник получил в США официальный статус. Со временем его подхватили и другие страны. В праздничную дату мамы принимают теплые поздравления, открытки, подарки, отправляются вместе с детьми на пикник и просто весело проводят вместе время.

