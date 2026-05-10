Умер автор цикла романов ужасов «Звонок» Кодзи Судзуки

Серия романов ужасов «Звонок» рассказывает о проклятии на видеокассете. Запись хранит призрака из колодца. По мотивам «Звонка» сняли восемь японских фильмов. Режиссёры выпустили два телесериала. Художники создали шесть манга-адаптаций. Студии подготовили три англоязычных ремейка фильма. Также вышел корейский ремейк и две видеоигры.