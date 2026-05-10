Умер автор цикла романов ужасов «Звонок» Кодзи Судзуки

Японский писатель Кодзи Судзуки скончался в больнице Токио. Причиной смерти стала болезнь. Автору хоррор-романов исполнилось 68 лет. О кончине литератора сообщил телеканал NHK.

Источник: Life.ru

«Писатель Кодзи Судзуки, известный многочисленными популярными романами ужасов, такими как “Звонок” и “Спираль”, скончался 8 мая», — говорится в сообщении телеканала.

Серия романов ужасов «Звонок» рассказывает о проклятии на видеокассете. Запись хранит призрака из колодца. По мотивам «Звонка» сняли восемь японских фильмов. Режиссёры выпустили два телесериала. Художники создали шесть манга-адаптаций. Студии подготовили три англоязычных ремейка фильма. Также вышел корейский ремейк и две видеоигры.

«Звонок» принёс Судзуки славу одного из самых успешных писателей Японии. После этого успеха автор пообещал — он больше не станет писать романы ужасов.

