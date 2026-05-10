Депутат Журова назвала неспортивным поступок Фуксы на этапе КМ в Венгрии

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ситуацию на этапе Кубка мира по гребле на каноэ в Венгрии, назвав неспортивным поведением отказ чешского спортсмена Мартина Фуксы участвовать в церемонии награждения.
Инцидент произошел в Сегеде, где в финальном заезде на дистанции 1000 метров одинаковый результат показали Фукса и российский спортсмен Захар Петров — 3 минуты 41,46 секунды. Изначально россиянина объявили вторым, однако после пересмотра результатов организаторы приняли решение присудить золотые медали обоим спортсменам.
По информации Федерации каноэ России, Фукса не присутствовал на церемонии награждения. Этот эпизод стал предметом обсуждения среди участников турнира и спортивных функционеров.
Журова, комментируя ситуацию, отметила, что подобные решения судей обычно принимаются спортсменами как окончательные, даже если вызывают эмоциональную реакцию. Она также напомнила о прецедентах в других видах спорта, когда после пересмотра результатов вручались две золотые медали.
По словам депутата, отказ выходить на пьедестал можно расценивать как проявление неспортивного поведения, независимо от национальной принадлежности спортсмена. Она подчеркнула, что решения судей подлежат обсуждению только в рамках официальных протестов.
Соревнования в Сегеде продолжаются и завершатся в воскресенье. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, что связано с действующими международными ограничениями в ряде видов спорта.
