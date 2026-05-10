Страны ЕС 8 мая отпраздновали День Европы. При этом никакой свободы без героичных действий советского народа у региона бы не было, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что ЕС из любой позиции самоорганизуется в концлагерь. Так дипломат сказала в беседе с ТАСС.
Представитель МИД России уточнила, что Европу бесполезно «спасать». Она считает, что регион при нынешней политической линии все равно станет концлагерем.
«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — прокомментировала Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на последнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот пообещал устроить словацкому премьеру Роберту Фицо разговор из-за присутствия на Дне Победы в Москве. Он сравнил празднования 9 Мая в России и ЕС. По словам Фридриха Мерца, День Европы — «совсем другое дело», нежели День Победы.