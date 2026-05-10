Страны ЕС 8 мая отпраздновали День Европы. При этом никакой свободы без героичных действий советского народа у региона бы не было, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что ЕС из любой позиции самоорганизуется в концлагерь. Так дипломат сказала в беседе с ТАСС.