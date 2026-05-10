Застрелила мужа в постели: умерла виновница известного убийства XX века

8 мая в тюремной больнице Калифорнии в возрасте 78 лет скончалась Бетти Бродерик, чьё преступление потрясло США в 1989 году. Женщина проникла к дом к своему бывшему мужу Дэниэлу и застрелила его вместе с новой возлюбленной прямо в постели.
Помогла мужу с карьерой.
Бетти и Дэниел Бродерик поженились в 1969 году. За первые десять лет брака Бетти была беременна девять раз, однако выжить удалось лишь четверым детям.
В то время как Дэниел получал юридическое и медицинское образование, амбициозная Бетти пожертвовала собственной работой учительницы ради семьи. Она работала на нескольких должностях, взяла на себя быт и воспитание детей.
Уступка Бетти позволила Бродерику сосредоточиться на юридической карьере и со временем стать одним из самых успешных и высокооплачиваемых адвокатов Сан-Диего.
Неверность мужа, предопределившая всё.
Разлад в семье начался в 1982 году. Дэниел нанял к себе в ассистентки бывшую стюардессу, 21-летнюю Линду Колкена. Вскоре Бетти заподозрила мужа в измене, однако Бродерик несколько лет всё отрицал, обвиняя жену в паранойе. В 1985 году он всё же признался супруге в тайном романе и официально подал на развод.
Пока Бродерики вели судебные прения за опеку над детьми, дом и деньги, отношения Дэниела с Линдой продолжали развиваться.
Длительные судебные тяжбы.
Бракоразводный процесс затянулся на четыре года и превратился в настоящую войну. Используя свои профессиональные связи и знание законов, Дэниел добился ограничения Бетти в финансах и правах на опеку над детьми.
В ответ женщина начала преследовать экс-супруга, оставляла угрозы на автоответчике и даже протаранила его дом на автомобиле. За свои действия Бетти задерживалась полицией, а также помещалась на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Из-за растущего недовольства и злобы на экс-супруга Бетти приобрела револьвер и начала брать уроки по стрельбе. Она неоднократно угрожала бывшему мужу по телефону и в разговорах с детьми.
Роковая ночь в спальне.
Развязка наступила ранним утром 5 ноября 1989 года, спустя семь месяцев после свадьбы Дэниела и Линды. Бетти, украв ключи у одной из дочерей, тайно проникла в дом экс-супруга. Она поднялась в спальню и произвела несколько выстрелов в молодожёнов, лежащих в постели. Три из пяти выпущенных пуль попали в Линду и Дэниела.
По словам одной из дочерей Бродерик, Дэниэл успел сказать перед смертью одну фразу: «Хорошо, ты меня убила. Я мёртв». Позже на суде Бетти утверждала, что не планировала убийство, а лишь хотела поговорить и покончить с собой.
Суд после убийства.
На суде адвокаты Бетти утверждали, что она стала жертвой многолетнего психологического насилия и финансового шантажа. Юристы заявляли, что Дэниел унижал экс-супругу, манипулировал детьми и фактически лишил Бетти её привычной жизни.
Затяжной конфликт спровоцировал у Бетти временное помешательство, приведшее к роковым выстрелам. Адвокаты настаивали, что в спальне женщина находилась в состоянии аффекта и «сломалась» после нескольких лет унижений.
По итогам двух процессов присяжные признали Бетти виновной в двух убийствах второй степени. Суд приговорил Бродерик к 32 годам тюремного заключения. Женщина могла выйти из тюрьмы по УДО после отбытия значительной части срока, однако комиссия отклоняла прошения Бетти из-за отсутствия раскаяния.
Отпечаток в культуре и раскол американского общества.
Дело Бродерик вызвало небывалый ажиотаж и стало предметом споров американской общественности. Одни видели в Бетти хладнокровную убийцу, другие — жертву предательства и многолетнего психологического насилия.
История легла в основу нескольких книг и двух телефильмов. В 2020 году вышел второй сезон сериала «Грязный Джон», в основу сюжета которого и легла история Бродерик.
Дети Бетти по-разному отнеслись к поступку матери. Старшая дочь Ким дала показания против Бродерик на суде и написала мемуары о пережитом. Младшие дети выступали за досрочное освобождение родительницы. Несмотря на разногласия в таком болезненном вопросе, дети сохранили близкие отношения.