Сотрудники ТЦК распылили газ в лицо таксисту и силой затолкали его в автобус

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) распылили слезоточивый газ в сторону таксиста и силой затащили его в микроавтобус. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает украинское издание «Страна».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как военкомы в масках, используя нецензурную лексику, распылили газ в лицо водителю, после чего затолкали его в автобус. Инцидент произошел прямо во время поездки с пассажиркой: на кадрах женщина просит военкомов забрать вещи из машины, но в ответ они требуют удалить записанное ею видео. Такую практику силовой мобилизации на Украине называют «бусификацией», передает ТАСС.
Группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы были «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них были деньги.
30 апреля в селе Верба Ровенской области мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования и полиции, в результате чего были ранены два человека.
25 апреля сообщалось, что несколько подростков в Одессе напали на сотрудников военкомата, спасая мужчину от насильственной мобилизации.