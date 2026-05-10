Сотрудники ТЦК распылили газ в лицо таксисту и силой затолкали его в автобус

На опубликованных в Сети кадрах видно, как военкомы в масках, используя нецензурную лексику, распылили газ в лицо водителю, после чего затолкали его в автобус. Инцидент произошел прямо во время поездки с пассажиркой: на кадрах женщина просит военкомов забрать вещи из машины, но в ответ они требуют удалить записанное ею видео. Такую практику силовой мобилизации на Украине называют «бусификацией», передает ТАСС.