Это не коронавирус: ВОЗ оценила риск заражения хантавирусом с лайнера MV Hondius

ВОЗ: Риск заразиться хантавирусом с MV Hondius низкий.

Источник: Комсомольская правда

Риск заразиться хантавирусом, вспышка которого зафиксирована на борту круизного лайнера MV Hondius, низок. Такую оценку дал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнув, что данный вирус не относится к коронавирусам. Этой темы руководитель ВОЗ коснулся на пресс-брифинге накануне эвакуации пассажиров лайнера.

«Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли; и когда мы это говорим, мы не относимся к этому легкомысленно», — сказал он.

Гебрейесус указал на две причины, которыми обусловлен низкий риск заразиться хантавирусом. Это природа самого заболевания, а также то, что правительство Испании своевременно приняло все меры, чтобы не допустить распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что как минимум 29 пассажиров из 12 стран сошли с лайнера после смерти первого заболевшего. Это граждане США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и других стран.

Также сообщалось, что в Европе зафиксировали первый случай заражения хантавирусом у пассажира, не ступавшего на зараженное судно.

Тем временем медики напомнили, что в России распространены шесть типов хантавируса.

