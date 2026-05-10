Заставят снести. Что нельзя строить на даче

На дачных участках под риск сноса чаще всего подпадают не конкретные типы строений, а любые объекты, возведённые с нарушениями. Речь идёт о так называемых самовольных постройках: если здание построено без учёта разрешённого использования земли, выходит за границы участка, нарушает обязательные отступы или не оформлено в установленном порядке, его могут признать незаконным. В таком случае собственник не сможет полноценно распоряжаться объектом, а в отдельных ситуациях будет обязан демонтировать его или привести в соответствие с требованиями. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.