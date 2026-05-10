Цена, природа и баня с мангалом: что важнее всего для калининградцев при выборе дачи на лето

Согласно опросу Авито Недвижимости и Авито Рекламы, 76% респондентов рассматривают аренду на срок до месяца, 11% — на всё лето. Чаще всего об этом говорят молодые люди: в группе 25−34 лет арендовать планирует 41%, среди 18−24 лет — 39%. При этом большинство всё ещё выбирают вариант: окончательно забронировали объект только 5% опрошенных.
Главный фактор — цена. На неё обращают внимание 62% опрошенных. На втором месте — природа вокруг (58%). Баня, бассейн, мангал и другие удобства важны для 48%, состояние дома и участка интересует 35%, а инфраструктура (магазины, аптеки, кафе) и транспортная доступность — 34%. Репутация арендодателя важна для 30%. Соответствие бюджету и наличие леса, реки или моря особенно актуальны для аудитории старше 45 лет.
В среднем жители Калининградской области готовы заплатить за аренду загородного жилья 52,5 тысячи рублей в месяц. 36% хотят снять дом или дачу на 1−2 недели, 28% — на выходные. На месяц аренду планирует 14% опрошенных, на всё лето — 11%. Краткосрочную аренду чаще рассматривают респонденты 25−34 лет (35%), а на два-три месяца — люди старше 65 лет (20%) и молодёжь 18−24 лет (16%).
Почти две трети опрошенных (64%) ищут варианты на онлайн-площадках — это популярнее рекомендаций знакомых, соцсетей и риелторов. Руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев объясняет: онлайн-площадки дают больше информации (фото, видео, отзывы) и удобные фильтры (цена, количество комнат, бассейн, баня).
Реклама на сайтах с объявлениями помогает принять решение. 61% опрошенных замечают баннеры с рекламой недвижимости во время поиска, из них 35% считают их полезными. 53% признались, что такая реклама мотивирует их выбрать конкретный объект. На втором месте — реклама в поисковых системах (42%), на третьем — в соцсетях (36%). Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон комментирует: «41% тех, кто замечает онлайн-рекламу недвижимости, считают её полезной. Для рекламодателя это означает: важно не просто показать объявление, а донести до пользователя конкретные условия».