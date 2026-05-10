Опрос показал, сколько россиян выбирает цифровой детокс на праздники

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин на майских праздниках планирует устроить себе цифровой детокс и отдохнуть от таких сервисов, выяснили для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований ORO.
«18% россиян планируют устроить себе цифровой детокс на каникулах», — рассказали аналитики.
При этом оставшаяся часть респондентов — 82% — планирует активно пользоваться цифровыми сервисам, такими как онлайн-кинотеатры и различные афиши для планирования досуга.
Так, онлайн-кинотеатрами намерены пользоваться 34% опрошенных россиян, а сервисами для планирования досуга, в числе которых афиши и площадки с анонсами мероприятий — 13%.
«Цифровые сервисы стали для россиян привычной частью повседневности. Отдых теперь выглядит как транзакции с доставкой на диван: заказал еду, посмотрел кино, купил вещь — никуда не пошел, но праздник случился», — рассказала директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян.
Исследование проводилось в начале мая методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.