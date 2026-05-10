Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, сколько россиян выбирает цифровой детокс на праздники

РИА Новости: цифровой детокс на майских праздниках выбирает 18% россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин на майских праздниках планирует устроить себе цифровой детокс и отдохнуть от таких сервисов, выяснили для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований ORO.

«18% россиян планируют устроить себе цифровой детокс на каникулах», — рассказали аналитики.

При этом оставшаяся часть респондентов — 82% — планирует активно пользоваться цифровыми сервисам, такими как онлайн-кинотеатры и различные афиши для планирования досуга.

Так, онлайн-кинотеатрами намерены пользоваться 34% опрошенных россиян, а сервисами для планирования досуга, в числе которых афиши и площадки с анонсами мероприятий — 13%.

«Цифровые сервисы стали для россиян привычной частью повседневности. Отдых теперь выглядит как транзакции с доставкой на диван: заказал еду, посмотрел кино, купил вещь — никуда не пошел, но праздник случился», — рассказала директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян.

Исследование проводилось в начале мая методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.