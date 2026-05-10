Захарова: никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о Дне Европы.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о Дне Европы.

Она уточнила, что этого праздника не было бы без победы народа СССР.

«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами. Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь», — сказала Захарова журналистам.

Напомним, Мерц пообещал разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо за выбор Дня Победы в Российской Федерации вместо Дня Европы. По словам канцлера ФРГ, Фицо «ждёт разговор о его визите в РФ».

Фицо прибыл в российскую столицу для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца.

