Мерц пригрозил Фицо разговором после его визита в Москву на 9 Мая

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в субботу, 9 мая, заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его поездке в Москву на празднование Дня Победы. Словацкий премьер прибыл в российскую столицу наряду с другими иностранными лидерами.
— Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве, — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме.
При этом немецкий канцлер подчеркнул, что в Швеции они отмечают День Европы, что, по его словам, «совсем другое дело», передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пошутил по поводу сложного маршрута европейского политика в Москву.
8 мая Роберт Фицо вылетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 9 мая после парада Победы Владимир Путин начал встречу с Робертом Фицо в Кремле. При этом сначала российский лидер пообщался с премьером тет-а-тет. Беседа проходила в присутствии только одного переводчика. Разговор прошел в Зеленой гостиной.
Фицо еще в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию.