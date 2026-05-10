Мерц пригрозил Фицо разговором после его визита в Москву на 9 Мая

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в субботу, 9 мая, заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его поездке в Москву на празднование Дня Победы. Словацкий премьер прибыл в российскую столицу наряду с другими иностранными лидерами.

— Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве, — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме.

При этом немецкий канцлер подчеркнул, что в Швеции они отмечают День Европы, что, по его словам, «совсем другое дело», передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пошутил по поводу сложного маршрута европейского политика в Москву.

8 мая Роберт Фицо вылетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 9 мая после парада Победы Владимир Путин начал встречу с Робертом Фицо в Кремле. При этом сначала российский лидер пообщался с премьером тет-а-тет. Беседа проходила в присутствии только одного переводчика. Разговор прошел в Зеленой гостиной.

Фицо еще в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию.

