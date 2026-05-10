Ежегодный конкурс социальных проектов «Открытый Нижний» стартует 10 мая

Прием заявок от некоммерческих организаций для участия в городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» (18+) открывается 10 мая, сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.
«Конкурс “Открытый Нижний” ежегодно доказывает свою актуальность: растёт количество участников, а нижегородские общественные организации неизменно подтверждают его востребованность. Благодаря поддержке главы города в Нижнем Новгороде успешно реализуются общественно значимые социальные инициативы, находящие широкий отклик у жителей», — отметил директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.
Городской конкурс проводится на протяжении 15 лет: из года в год «Открытый Нижний» открывает новые возможности в сфере социального проектирования для некоммерческих организаций Нижнего Новгорода, охватывая при этом самые разные категории жителей. За это время множество инициатив, направленных на улучшение качества жизни нижегородцев, было реализовано в форматах различных тематических мероприятий: форумов, фестивалей, выставок, театральных постановок, семинаров, мастер-классов.
Принять участие в конкурсе могут НКО, зарегистрированные в качестве юридических лиц на основании действующего законодательства РФ. Обязательным условием является реализация социальных проектов на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.
Организация-заявитель может представить на конкурс только один проект, соответствующий одному из семи тематических направлений: «Дружный Нижний», «Активный Нижний», «Культурный Нижний», «Зеленый Нижний», «Социальный Нижний», «Патриотичный Нижний», «Молодой Нижний».
Оценивать проекты организаций-участников конкурса будут члены экспертного совета, в состав которого войдут представители Общественной палаты Нижнего Новгорода, экспертного и научного сообщества, городской администрации, а также депутаты городской Думы.
Победителям будут выделены субсидии из бюджета Нижнего Новгорода. Максимальные суммы субсидии: 1 миллион рублей — для организаций, работающих более одного года, 500 тысяч рублей — для организаций, зарегистрированных менее года. Реализовать проект необходимо будет не позднее 30 ноября 2026 года. Подробнее об условиях участия можно узнать здесь.
Прием конкурсной документации осуществляется в период с 00:01 10 мая до 23:59 8 июня через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Для некоммерческих организаций, планирующих принять участие в городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» в 2026 году, запланирован ряд мероприятий, которые помогут лучше подготовиться к конкурсу и повысить качество заявок.
Кстати, в пространстве «Молодой Нижний» состоится (12+) семинар, посвящённый ключевым вопросам социального проектирования. В рамках мероприятия будут рассмотрены этапы разработки актуальной идеи проекта и механизмы её реализации. Отдельный блок семинара будет уделён вопросам подготовки заявок, разбору положения и особенностям проведения конкурса в текущем году.
Также для всех заинтересованных НКО будут организованы «горячая» телефонная линия и Дни открытых дверей. Получить консультации по условиям участия в конкурсе и подготовке конкурсной документации можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону 467−11−17, доб. 7945 или 7962, адрес электронной почты: konkurs-on2026@mail.ru.
Напомним, что в 2025 году победителями конкурса стали 16 проектов, в ходе реализации которых было проведено почти 800 разноплановых мероприятий.
Справка:
Городской конкурс «Открытый Нижний» проводится администрацией города Нижнего Новгорода на протяжении 15 лет. За все время проведения конкурса в нем приняли участие более 860 организаций. Всего реализовано более 400 социальных проектов, направленных на развитие культуры и искусства, экологической и природоохранной деятельности, сохранение национально-культурных традиций, благоустройство города, реабилитацию инвалидов, продвижение здорового образа жизни, патриотическое воспитание и поддержку молодежных инициатив.