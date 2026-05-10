В Гватемале прошла акция "Бессмертный полк" в честь 81-летия Победы

МЕХИКО, 10 мая. /ТАСС/. Традиционная международная акция «Бессмертный полк», приуроченная к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, прошла 9 мая в Гватемале. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в республике.
«Состоялось торжественное шествие в память о славном подвиге наших побщередков, пожертвовавших своими жизнями на фронтах ради достижения Великой Победы над фашизмом и нацизмом и завоевавших мир для всего человечества», — говорится в сообщении.
Мероприятие было организовано российской дипмиссией совместно с соотечественниками, проживающими в Гватемале, при поддержке любителей истории и друзей посольства.