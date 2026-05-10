Джинсы за 3 млн и туфелька за 550: Как Стас Михайлов, Долина и Asti шикуют, пока вы в кредитах

Во-первых, для них образ как часть профессии. Это не просто прихоть, а инструмент работы. Эффектный наряд помогает привлечь внимание к персоне, создать запоминающийся имидж и даже продвинуть карьеру. Публика ждёт от знаменитостей яркости и блеска — и те вынуждены соответствовать ожиданиям. Во-вторых, это инвестиции в себя. Дорогие вещи часто служат артистам годами, становясь частью их узнаваемого стиля. К тому же качественная одежда и аксессуары лучше выглядят и дольше служат, чем масс‑маркет. И в-третьих, маркетинг и партнёрства. Нередко артисты и блогеры получают люксовые вещи не за деньги, а в рамках рекламных контрактов или коллабораций. Бренды заинтересованы в том, чтобы их продукцию демонстрировали известные люди, — это повышает престиж марки и стимулирует продажи.