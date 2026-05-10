Чернышов резко высказался о критиках Дня Победы

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в комментарии РИА Новости резко высказался о критике празднования Дня Победы. По его словам, подобные оценки, как он считает, демонстрируют низкий уровень интеллекта их авторов.
Парламентарий заявил, что негативные высказывания в адрес 9 мая недопустимы и затрагивают память о поколении победителей. Он также отметил, что особенно противоречиво воспринимается критика со стороны потомков ветеранов Великой Отечественной войны.
Чернышов добавил, что отношение к Дню Победы, по его мнению, является вопросом исторической памяти и национальной идентичности, а не предметом споров.
Заявления прозвучали на фоне его рабочего визита в Бишкек, где он принимает участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
В разных странах постсоветского пространства 9 мая традиционно отмечается как один из ключевых памятных дней, связанных с окончанием Великой Отечественной войны, и сопровождается государственными и общественными мероприятиями, включая парады, возложения венков и памятные акции.
