Социолог объяснила значение Дня Победы для россиян

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Практически для всех соотечественников праздник Победы — это соединение личного и общенационального, для поколений это самое важное историческое событие, рассказала РИА Новости, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич.
Говоря о том, чем для нее важен день 9 мая, она указала, что «9 мая — это соединение профессионального с личным». «Как и для практически всех соотечественников в памяти о Великой Отечественной войне соединяется глубоко личное с общенациональным. Это одновременно история моей семьи, моего города и моей страны», — пояснила она.
Мацкевич поделилась, что занимается «исследованиями исторической памяти — тем, как сохраняется, изменяется и транслируется память о прошлом». «Здесь, наверное, трудно говорить об открытиях в том же смысле, в каком о них говорят, например, физики или биологи, но иногда случается, что результаты исследований не согласуются с наиболее распространенной точкой зрения», — сказала ученая.
«Например, принято считать, что конфликт “отцов и детей” вечен и в наши дни он только обостряется. Однако уже на протяжении несколько лет социологи, занимающиеся самыми разными темами, говорят о растущем доверии между старшими и младшими», — пояснила она. Мацкевич заметила, что, «если говорить о памяти о Великой Отечественной войне, то мы не видим никаких поколенческих различий — для всех поколений это самое важное историческое событие».
Она привела данные, согласно которым в прошлом, юбилейном году ВЦИОМ задавал респондентам, такой вопрос: «Есть мнение, что современная молодежь придает Победе в Великой Отечественной войне меньшее значение, чем предыдущие поколения. А Вы согласны с этим мнением о молодежи или нет?». «Чаще остальных не соглашались с этим сами молодые люди», — подытожила Мацкевич.