AFP: В Конго боевики убили более 60 человек

Как минимум 69 человек стали жертвами боевиков на северо-востоке Демократической Республики Конго. Об этом информирует агентство AFP.
Сообщается, что боевики атаковали изолированно расположенные деревни в провинции Итури. Большинство из погибших — гражданские лица, сказано в публикации.
В нападениях подозревают группировку «Кооператив для развития Конго», пишет агентство, ссылаясь на службы безопасности этой страны.
Тем временем в Нигерии сообщили о трагедии: в результате авиационного удара по рынку в штате Йобе на северо-востоке страны погибли как минимум 200 человек. Удар нанесли ВВС, преследующие боевиков, однако он пришёлся по гражданским.
Также сообщалось, что в Нигерии террористы захватили в заложники 18 школьников по дороге на экзамены.