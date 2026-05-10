Бессмертный комиссар. Как живут потомки революционера Кривошлыкова

«В квартире у нас всегда висели в рамках фотографии Михаила Кривошлыкова — в центре огромный портрет, по бокам — фотография с Подтёлковым и репродукция картины, где были изображены Фёдор Подтёлков и Михаил Кривошлыков. Автора, увы, не помню. К нам часто заходили писатели и историки, они либо были давними друзьями моей бабушки Натальи Васильевны — родной сестры Михаила Кривошлыкова, либо собирали материал для своих работ об истории революционного движения», — рассказывает rostov.aif.ru внучка Натальи Васильевны Кривошлыковой Марина Давыдова.
Как в донской семье хранят память о своём родственнике — одном из руководителей революционного казачьего движения Михаиле Кривошлыкове, разбирался rostov.aif.ru.
Выдающаяся личность.
В памяти многих жителей Ростовской области жива история трагических событий, которые происходили на Дону в годы Гражданской войны. До сих пор потрясает своей глубиной рассказ «Родинка» Михаила Шолохова — это одно из самых сильных и трагичных произведений о Гражданской войне. Смерть сына от руки отца — трагедия бессмысленности братоубийства. Эту тему лауреат Нобелевской премии продолжил в своём романе-эпопее «Тихий Дон», представив для читателей Михаила Кривошлыкова как реальную историческую личность, соратника Фёдора Подтёлкова.
Как считают литературные критики, Шолохов использовал образ Кривошлыкова, чтобы показать раскол донского казачества и рассказать о гибели тех, кто оказался между молотом и наковальней в Гражданскую войну. В романе Кривошлыков — правая рука Подтёлкова, секретарь Донского казачьего военно-революционного комитета.
Не раз перечитывала те страницы романа родная сестра Михаила Кривошлыкова — бабушка Марины Давыдовой. Своими воспоминаниями о родном брате она поделилась в книге «Бессмертный комиссар». Ещё подростком Наталья Васильевна вступила в части особого назначения по борьбе с бандитизмом на Верхнем Дону. В годы Великой Отечественной войны за работу по организации заготовок продовольствия для фронта была удостоена ордена Отечественной войны I степени.
Выжили трое.
Михаил Кривошлыков родился 21 ноября 1894 года в землянке хуторского кузнеца Василия Ивановича Кривошлыкова.
«У матери нашей, Марии Игнатьевны, было двенадцать детей, но выжили лишь трое: Михаил, Иван да я», — писала сестра революционера.
Рассказывая о Михаиле, она с особым теплом вспоминала, что он был очень добрым, много читал. С раннего детства был нетерпим к несправедливости.
«Я читала и перечитывала трагическую историю гибели родного брата Миши, на которого девчонкой-подростком всегда смотрела с уважением и восхищением. Было моему брату тогда двадцать с небольшим. И любовь, и счастье — всё казалось ещё у него впереди. Кто же знал, что его жизнь будет такой короткой», — пишет Наталья Васильевна в своей книге.
В хуторе Пономарёв состоялся народный суд под председательством подъесаула станицы Еланской Василия Попова. Суд был недолгим, через час был вынесен приговор — 78 человек отряда расстрелять, Подтёлкову и Кривошлыкову — смерть через повешение.
«Его сестре тогда было 15 лет, она слегла с “горячкой”, ей всё время казалось, что он вернулся и стучит в окно. О бабушке можно написать отдельный рассказ, её жизнь так же, как и её старшего брата, была посвящена служению Родине и людям. У неё много наград, в том числе орден Великой Отечественной Войны I-й степени», — делится воспоминаниями о своей любимой бабушке Марина Давыдова.
Расстрельные списки.
По словам внучки Кривошлыковой, когда началась Великая Отечественная война, Наталья Васильевна отправила свою 15-летнюю дочь Нину и своего отца Василия Ивановича в «глубокий тыл, как ей тогда казалось, к родственникам в хутор Коньков».
«Мою маму и других членов семьи внесли в расстрельные списки как родственников революционера. Тут тоже можно много чего рассказывать, целый боевик можно снять. Выжить им всё-таки удалось, хотя с трудом», — делится воспоминаниями с rostov.aif.ru Марина Давыдова.
Муж Натальи Васильевны, Григорий Васильевич Маринин, в августе 1941 года пропал без вести под Смоленском.
С раннего детства каждое лето всей семьёй, бабушка Наталья Васильевна, дочь Нина Григорьевна, её дети Александр и Марина, ездили к родственникам в станицы и хутора Ростовской области. А бабушка, когда её приглашали выступать с рассказами о её родном брате в школах, пионерских лагерях, колхозах и совхозах, всегда брала маленьких Марину и Сашу с собой.
«Так что всё наше с братом детство было неразрывно связано с этой темой. Постоянные встречи и выступления. Несколько раз мы были на памятных митингах в хуторе Пономарёв, на месте гибели отряда Подтёлкова и Кривошлыкова, где они и похоронены», — говорит внучка Кривошлыковой.
Вот так рассказы о трагической гибели передаются из поколения в поколение. В семье сохранили память о предке — герое Гражданской войны. Бережно хранятся архивные документы, книги, фотографии.
Марина сразу после окончания вуза в Ростове уехала в столицу, где и живёт последние 39 лет. Работала в СМИ, редактором в издательстве, пресс-секретарём. Её сын Егор Миронов — IT-специалист. И хотя он скуп на выражения чувств и эмоций, но ему тоже небезразлична история его семьи.
Родной брат Марины Александр всю жизнь работал художником, служил на флоте, сейчас живёт в Подмосковье, автор нескольких книг. Их мама Нина Григорьевна, окончив РИИЖТ, трудилась инженером. Вот такая большая семья, которая помнит свою историю.