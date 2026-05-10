Бессмертный комиссар. Как живут потомки революционера Кривошлыкова

«Его сестре тогда было 15 лет, она слегла с “горячкой”, ей всё время казалось, что он вернулся и стучит в окно. О бабушке можно написать отдельный рассказ, её жизнь так же, как и её старшего брата, была посвящена служению Родине и людям. У неё много наград, в том числе орден Великой Отечественной Войны I-й степени», — делится воспоминаниями о своей любимой бабушке Марина Давыдова.