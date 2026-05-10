Самолет сбил пешехода при вылете из аэропорта в США: пилот сообщил о возгорании двигателя

В субботу, 9 мая, в Колорадо пассажирский самолет сбил пешехода на взлетно-посадочной полосе. Пилот Frontier Airlines уведомил, что у воздушного судна произошло возгорание двигателя. Пассажиры рейса летели в Лос-Анджелес. Подробно об инциденте пишет CBS News.
По предварительным данным, самолет остановился спустя 30 секунд после информации о готовности борта ко взлету. Пилот оповестил о ДТП с участием человека. Далее диспетчеры сообщили, как самолету следует безопасно покинуть взлетно-посадочную полосу.
«Примерно через 40 секунд пилот сообщает о “дыме в самолете” и говорит, что эвакуирует самолет с взлетно-посадочной полосы… Пассажиры и экипаж использовали надувные трапы для эвакуации. Спасательные службы доставили пассажиров обратно в терминал аэропорта на автобусах», — говорится в материале.
В начале мая самолет United Airlines столкнулся с фонарным столбом в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. О пострадавших не сообщается. Борт в результате успешно приземлился.