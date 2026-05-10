10 мая в календаре: международный день матери и всемирный день домашней птицы

Международный день матери День семейных трусов День уборки в комнате, День чистой комнаты День девяти жизней Праздник наката День «Доверяйте своей интуиции» Всемирный день движения «За здоровье» День основания Российской книжной палаты Всемирный день домашней птицы Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой Международный день аргании День памяти преподобного Стефана Печерского День памяти святого апостола Симеона Иерусалимского.
Именины.
Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.
Семён Ранопашец.
В этот день Русская православная церковь почитает Симеона сродника Господня — священномученика, одного из 70-ти апостолов. Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место был избран Симеон. В правление императора Траяна (98−117), гонителя христиан, язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем и после долгих мучений распяли на кресте.
Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду — и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.
С пахотой у русских крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать». Существовали и особые приметы. Например, в южнорусских областях до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей даже считалось грехом.
События.
1503 год — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова.
1883 год — загорелись первые 22 дуговых электрических фонаря в Москве.
1906 год — состоялось первое заседание 1-й Государственной Думы России.
1917 год — основана Российская книжная палата.
1932 год — были выпущены первые 20 советских телевизоров на заводе «Коминтерн» в Ленинграде.
1956 год — отменена плата за обучение в старших классах школ и вузах в СССР.
1965 год — в Иерусалиме открылся Музей Израиля.
1975 год — Sony представила видеомагнитофон формата Betamax.
1978 год — начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя» (12+).
1993 год — в Кыргызстане введена собственная национальная валюта — сом.
1995 год — национальной валютой Таджикистана стал таджикский рубль.
2000 год — в Греции зажжён огонь летних Олимпийских игр в Сиднее.
2005 год — попытка теракта на площади Свободы в Тбилиси.
2008 год — активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна.
2009 год — в Иркутской области разбился вертолёт, среди погибших губернатор Игорь Есиповский.
2022 год — Елизавета II впервые за 59 лет пропустила церемонию открытия парламента Великобритании.
В этот день родились.
Томас Липтон (1850 — 1931 г.), шотландский предприниматель, чайный магнат, основатель известной чайной компании.
Леон Гомон (1864 — 1946 г.), французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа.
Юлия Друнина (1924 — 1991 г.), советская поэтесса.
Владимир Татосов (1926 — 2021 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Марина Влади (1938 г.), французская актриса кино, театра и телевидения, певица.
Наталья Бондарчук (1950 г.), советская и российская актриса, режиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств РФ.
Виктор Рудский (1951 г.), советский и российский эколог, ученый-географ, профессор.
Александр Друзь (1955 г.), российский телеведущий, участник интеллектуальных игр, инженер.
Владислав Листьев (1956 — 1995 г.), советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ.
Линда Евангелиста (1965 г.), канадская супермодель.
Народные приметы.
Ясный восход солнца — к ветреному лету. Если береза раньше ольхи, клена и тополя лист распустит, то лето будет солнечное и сухое, а если наоборот, то мокрое и холодное. Если облака быстро по небу бегут — значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья. Кричит сова — в ближайшие дни похолодает. Когда во время цветения садов стоят холода, такая же погода будет и в период жатвы ржи. Если в полдень появится высокая радуга — дождя днем не будет, а если низкая (пологая) — быть ливню. Радуга после дождя, какая бы она ни была — крутая или пологая, — остаток дня будет ясным. На небе группируются кучеводождевые облака темно-синего или стального серого цвета, их вершины не видны, различимы только основания — к грозе не позже чем через 30 минут. Утром трава сухая — к ночи ожидай дождя. Если сегодня прольется дождь — значит, рожь уродится. Лист березы развернулся полностью — можно и картофель сажать. Вечером туман в низинах появился — ненастье кончится. Утром ясно, а в полдень кучевые облака появляются, но вечером исчезают — будут заморозки.
