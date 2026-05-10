10 мая в календаре: международный день матери и всемирный день домашней птицы

Ясный восход солнца — к ветреному лету. Если береза раньше ольхи, клена и тополя лист распустит, то лето будет солнечное и сухое, а если наоборот, то мокрое и холодное. Если облака быстро по небу бегут — значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья. Кричит сова — в ближайшие дни похолодает. Когда во время цветения садов стоят холода, такая же погода будет и в период жатвы ржи. Если в полдень появится высокая радуга — дождя днем не будет, а если низкая (пологая) — быть ливню. Радуга после дождя, какая бы она ни была — крутая или пологая, — остаток дня будет ясным. На небе группируются кучеводождевые облака темно-синего или стального серого цвета, их вершины не видны, различимы только основания — к грозе не позже чем через 30 минут. Утром трава сухая — к ночи ожидай дождя. Если сегодня прольется дождь — значит, рожь уродится. Лист березы развернулся полностью — можно и картофель сажать. Вечером туман в низинах появился — ненастье кончится. Утром ясно, а в полдень кучевые облака появляются, но вечером исчезают — будут заморозки.