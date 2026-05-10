Истории иностранцев, влюблённых в язык Пушкина

Русский язык объединяет континенты — через волгоградскую кафедру русского языка прошли студенты из Китая, Нигерии, Вьетнама и Гвинеи-Бисау. Кто-то переводил Ломоносова и Есенина на родной язык, кто-то защитил диссертацию об образе Африки, а выпускница ивановского интердома, темнокожая Аделина, говорила по-русски без акцента и стала послом языка в своей стране. Профессор ВГСПУ Василий Супрун рассказывает о буднях подготовки к «Тотальному диктанту» в рамках проекта «На одном языке» «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье». О талантливых иностранцах и о том, почему интерес к русскому языку в мире не угасает, несмотря ни на что.
К TruDу готов!
Речь идёт о кафедре русского языка и методики его преподавания Волгоградского государственного социально-педагогического университета, где преподаёт один из ведущих российских лингвистов, доктор филологических наук, профессор Василий Иванович Супрун. Он не только работает с иностранными студентами в Волгограде, но и ежегодно принимает участие в крупнейших филологических конференциях, а также организует подобные масштабные проекты с международным участием на базе вуза.
В том, что в самых разных странах мира можно слышать грамотную, красивую русскую речь, прочитать книги наших великих поэтов и писателей, переведённые с русского на другие языки, а также изучить язык по хорошим современным учебникам, — большая заслуга Василия Ивановича и коллектива кафедры.
А в недавние апрельские «Тотальному диктанту». Конечно, для них он проходил в особом формате, не столь сложном, как для носителей языка, но всё равно это был экзамен.
Как рассказали в ВГСПУ, эта международная акция называлась «Готов к TruDу» и предназначалась для студентов из Китая, Узбекистана и Вьетнама.
Её участники знакомились с заданиями, основанными на тексте Тотального диктанта-2026. Так же, как и для всех остальных, текст для иностранцев был посвящён детству Александра Сергеевича Пушкина. К слову, как рассказал Василий Иванович Супрун, именно Александр Сергеевич является самым востребованным литератором у иностранцев, его стихотворения они учат чаще всего и для переводов берут в первую очередь его тексты.
Подготовка к диктанту была напряжённой, занятие проводила координатор площадки TruD в Волгограде, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Татьяна Черницына. И это было не только глубокое изучение языка, но и погружение в русскую историю и культуру — студенты узнавали о жизни великого поэта, фактах из его биографии. А далее они выполняли лексические и грамматические задания, причём особенный интерес вызвали задания с инфографикой и ребусами. В итоге студенты писали небольшой пробный диктант.
Аделина и Фрайдей.
«Среди студентов встречаются очень яркие личности, которые впоследствии становятся не только пропагандистами русского языка во всем мире, но и остаются преданными друзьями нашей страны в самые непростые времена, — говорит Василий Иванович Супрун. — А какие можно встретить судьбы!».
Василий Иванович вспоминает Аделину Натумбу — студентку родом из Гвинеи-Бисау с действительно необычной судьбой. Её родители были коммунистами, и в советские годы для детей таких иностранцев действовали интернациональные детские дома. Так темнокожая Аделина выросла в Ивановском интердоме.
По-русски она говорила абсолютно без акцента, он был для неё вторым родным. На улицах люди удивлялись, услышав великолепную, чистую русскую речь из уст гвинейской девушки. Потом Аделина уехала к себе на родину, её работа была тесно связана с русским языком, и она всегда вспоминала Россию с благодарностью.
Василий Иванович отмечает: несмотря на всю сложность нашего языка, у него было немало студентов из Чехии, Словакии, Китая, которым удалось отлично выучить русский, и говорили они на нём без акцента и ошибок.
Интересно и то, что масса иностранцев не просто изучают русский в вузе, но и потом защищают здесь же диссертации. Надо представить себе, на каком уровне необходимо владеть языком, чтобы читать специальную литературу, анализировать её и создавать собственный научный текст. Но некоторые иностранцы успешно это делают, и среди них был студент из далёкой Нигерии, в настоящее время — профессор Фрайдей.
Судьба нигерийца заслуживает внимания: сначала он отучился в Волгоградском государственном политехническом институте, но любовь к языку взяла верх, и Фрайдей поступил в аспирантуру в наш педагогический. Тема его кандидатской диссертации звучала как «Образ Африки в русском языковом сознании».
Будущий профессор набрал массу материала, начиная с Гумилёва, Чуковского и других русских писателей. По отзывам специалистов, диссертацию он создал на высоком уровне.
Успешно её защитив, Фрайдей отправился в Нигерию, преподавал там русский язык, а со временем стал крупнейшим специалистом по изучению местных африканских языков, занялся их возрождением. И в этом тоже, как объясняет Василий Супрун, помогло образование, полученное в России, где была заложена мощная лингвистическая база.
Ломоносова — на китайский.
Большой интерес к русскому и к России проявляют китайцы. Среди них была китаянка Ван Цзиньлин. В своё время она отучилась в ВГСПУ — в университете её звали Лизой. Трудолюбивая, талантливая, старательная, она стала блестящим знатоком русского, переводила на китайский Ломоносова, Есенина, нашего Бориса Екимова и многих других выдающихся писателей и поэтов.
Сейчас Ван Цзиньлин — профессор, руководитель факультета в университете у себя на родине и один из самых известных специалистов по переводу русской литературы на китайский.
Ученики Василия Супруна пишут и учебники по русскому, делая у себя на родине язык доступным для изучения всеми желающими. Среди таких иностранцев ещё одна китаянка Фу Хеджень (по-русски Даша). Ей удалось создать очень хороший учебник по русскому языку для начинающих. А другая студентка из Китая — Ли Инъин (по-русски Ира) стала ректором одного из ведущих китайских вузов — Тяньцзиньского университета иностранных языков. Кандидатскую диссертацию она также защищала в Волгограде.
По словам Василия Ивановича, всё глубже погружаясь в русский язык, иностранцы всё сильнее в него влюбляются — по-другому быть не может. Они выступают не только как филологи-русисты, но и как общественники, посланцы мира.
Это они потом заражают своей любовью к нашей стране и её языку других соотечественников, участвуют сами и приводят других студентов, учёных на конференции, которые организует ВГСПУ, пусть и в режиме онлайн. И это особенно важно, так как в 90-е годы интерес к русскому языку упал катастрофически — в вузах за рубежом язык просто перестали преподавать, русисты теряли работу, исследования не финансировались.
«Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, интерес к русскому языку, России оста-ётся высоким, — говорит Василий Супрун. — Здесь дело и в независимой позиции нашей страны, её громадном духовно-нравственном потенциале. Нужен русский язык и для веде-ния бизнеса — экономические связи с Россией по-прежнему привлекают многих. Начиная учить русский в деловых целях, потом иностранцы проявляют всё больше интереса и к жизни России в целом, приезжают к нам, в том числе чтобы попрактиковаться в русском, погружаются в нашу историю, культуру и становятся нашими друзьями. И мы всегда будем только рады таким гостям».