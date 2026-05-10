Лайнер с заразившимися хантавирусом туристами прибывает на Канарские острова: вот что будет с кораблём и пассажирами дальше

Зараженный хантавирусом лайнер отправится на дезинфекцию в Нидерланды.

Источник: Комсомольская правда

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса, прибудет в порт на юге Тенерифе (Канарские острова) в ночь на воскресенье 10 мая. Ожидается, что это произойдёт между 06.00 и 08.00 по московскому времени, информирует Минздрав Испании.

Судно останется на якоре, специалисты оценят состояние пассажиров и членов экипажа. Потом начнётся поэтапная высадка. Людей будут эвакуировать с судна группами в зависимости от гражданства и репатриировать.

В ведомстве подчеркнули, что гражданское население Канарских островов будет ограждено от контакта с пассажирами судна, вокруг которого организуют зону безопасности. После того, как пассажиры покинут судно, оно отправится в Нидерланды, там проведут полную дезинфекцию лайнера.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал риск заражения хантавирусом низким, так как он не относится к коронавирусам.

Напомним, как минимум 29 пассажиров из 12 стран уже сошли с лайнера после смерти первого заболевшего. Это граждане США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и других стран.

