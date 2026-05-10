Африка и Азия учат русский. Истории иностранцев, влюблённых в язык Пушкина

Русский язык объединяет континенты — через волгоградскую кафедру русского языка прошли студенты из Китая, Нигерии, Вьетнама и Гвинеи-Бисау. Кто-то переводил Ломоносова и Есенина на родной язык, кто-то защитил диссертацию об образе Африки, а выпускница ивановского интердома, темнокожая Аделина, говорила по-русски без акцента и стала послом языка в своей стране. Профессор ВГСПУ Василий Супрун рассказывает о буднях подготовки к «Тотальному диктанту» в рамках проекта «На одном языке» «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье». О талантливых иностранцах и о том, почему интерес к русскому языку в мире не угасает, несмотря ни на что.