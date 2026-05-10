Потопил все иранские корабли и сбил дроны: Трамп активно постит ИИ-изображения с победой над Тегераном

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал ряд изображений с победой США над Ираном. Важно, что все фотографии сгенерированы нейросетями. Дональд Трамп запостил в своей соцсети изображения с якобы потопленными иранскими кораблями и сбитыми БПЛА.
Так, на одном из фото президент США сравнивает себя с бывшими главами Белого дома. На картинке отчетливо видно, что именно Дональд Трамп якобы смог ликвидировать иранский флот.
Еще на двух сгенерированных изображениях военные США сбивают иранские дроны. На одном из них американский корабль поражает БПЛА лазером. На фотографиях также присутствуют ироничные подписи.
«Пока пока, дроны», — гласит подпись Дональда Трампа к одному из изображений.
Президент США 5 мая предположил, что война в Иране продлится еще две-три недели. По его словам, основные цели кампании уже достигнуты.