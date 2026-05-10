В Нигерии на территории посольства РФ прошло шествие "Бессмертного полка"

ХАРАРЕ, 10 мая. /ТАСС/. Шествие «Бессмертного полка» состоялось на территории посольства России в Нигерии. В нем приняли участие посол РФ Андрей Подъёлышев, сотрудники диппредставительства, члены их семей и соотечественники, говорится в сообщении в Telegram-канале российского посольства в Абудже.
Собравшиеся почтили память своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В школе при посольстве России в Нигерии состоялся праздничный концерт ко Дню Победы.
Как говорится в сообщении, выступая с приветственным словом, посол РФ отметил, что 9 Мая — это священный праздник для всего российского народа, день всенародной гордости и глубокой скорби. Посол пожелал присутствующим никогда не забывать цену Победы, с уважением относиться к великому подвигу ветеранов.
В посольстве состоялся торжественный прием, посвященный 81-й годовщине Победы, в котором приняли участие высокопоставленные представители нигерийских государственных органов, дипломатического корпуса, военные атташе и соотечественники. В качестве почетных гостей на приеме присутствовали министр бюджета и экономического планирования Атику Багуду и государственный министр финансов Дорис Аните, а также национальный президент Ассоциации советских и российских выпускников «Союзник» Вакьентэ Омубо.
Присутствующие почтили минутой молчания память о 27 млн советских граждан, погибших в борьбе с нацизмом.