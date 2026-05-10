В Волгограде прошло грандиозное световое шоу в честь Великой Победы

9 мая в городе-герое на Волге — на Мамаевом кургане состоялся аудиовизуальный спектакль «Свет Великой Победы». С помощью проекций, звуковых эффектов и мелодий военных лет зрителям напомнили о ключевых героических страницах истории. Волгоградцы и гости отдали дань памяти и уважения подвигу героев. Кроме того, в Волгограде прогремели салют и фейерверк.