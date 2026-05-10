Сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам при попытке штурма здания

В Закарпатской области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
По его словам, инцидент произошел в поселке Межгорье после того, как военкомы мобилизовали представителя местной цыганской общины. У здания собрались около 30 человек. Толпа начала выламывать дверь и попыталась прорваться внутрь. В ходе конфликта сотрудники ТЦК применили оружие.
Еще в марте в Ужгородском районе Закарпатской области произошел конфликт между представителями ромской общины и сотрудниками ТЦК. Инцидент случился во время попытки мобилизовать мужчину в одном из сел. Толпа людей с палками разбила окна служебного автобуса и попыталась вытащить из него работника военкомата.
В Одессе сотрудники ТЦК распылили слезоточивый газ в сторону таксиста и силой затащили его в микроавтобус.