Сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам при попытке штурма здания

В Закарпатской области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

По его словам, инцидент произошел в поселке Межгорье после того, как военкомы мобилизовали представителя местной цыганской общины. У здания собрались около 30 человек. Толпа начала выламывать дверь и попыталась прорваться внутрь. В ходе конфликта сотрудники ТЦК применили оружие.

— У здания собрались около 30 человек. Толпа начала выламывать дверь и попыталась прорваться внутрь ТЦК. Во время конфликта работники ТЦК открыли огонь, — цитирует журналиста ТАСС.

Еще в марте в Ужгородском районе Закарпатской области произошел конфликт между представителями ромской общины и сотрудниками ТЦК. Инцидент случился во время попытки мобилизовать мужчину в одном из сел. Толпа людей с палками разбила окна служебного автобуса и попыталась вытащить из него работника военкомата.

В Одессе сотрудники ТЦК распылили слезоточивый газ в сторону таксиста и силой затащили его в микроавтобус.