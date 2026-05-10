Сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам при попытке штурма здания

Еще в марте в Ужгородском районе Закарпатской области произошел конфликт между представителями ромской общины и сотрудниками ТЦК. Инцидент случился во время попытки мобилизовать мужчину в одном из сел. Толпа людей с палками разбила окна служебного автобуса и попыталась вытащить из него работника военкомата.