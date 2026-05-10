В Латвии жители массово пришли к братским захоронениям в День Победы

Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор сообщил, что в День Победы братские захоронения на территории Латвии были массово усыпаны цветами. По его словам, жители приходили к мемориалам, несмотря на действующие ограничения со стороны властей.
Он отметил, что количество принесённых цветов было значительным и охватило сразу несколько мест захоронений. Пагор подчеркнул, что подобная активность фиксировалась на разных кладбищах, где он лично присутствовал.
По его оценке, 9 мая стало днём массового посещения мемориальных мест, связанных с памятью о Великой Отечественной войне. Он также указал на устойчивый характер подобных традиций среди части населения.
Ранее сообщалось, что в странах Балтии сохраняются ограничения, связанные с проведением памятных мероприятий 9 мая, включая запреты на использование определённой символики и проведение массовых акций.
В ряде регионов Латвии жители продолжают приходить к местам воинских захоронений и памятникам, включая участки, где ранее были демонтированы мемориальные объекты, оставляя там цветы в знак памяти о погибших.
Читайте также: На Украине оценили слова Путина о возможной встрече с Зеленским.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.