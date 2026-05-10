Боксер Дюбуа вернул титул чемпиона мира в супертяжелом весе, победив Уордли

Дюбуа снова стал чемпионом мира после того, как расстался с поясом Международной боксерской федерации (IBF), уступив в июле прошлого года украинцу Александру Усику нокаутом в 5-м раунде. Усик в ноябре отказался от пояса WBO и лишился звания абсолютного чемпиона мира. Дюбуа завоевал пояс IBF в сентябре 2024 года благодаря победе над соотечественником Энтони Джошуа нокаутом в 5-м раунде.