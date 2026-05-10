Мужчина, убегая от ТЦК во Львове, приставил нож к горлу 13-летней девочки

Во Львове задержан украинец, который взял в заложники 13-летнюю девочку, убегая от сотрудников территориального центра комплектования, сообщает городская прокуратура.
Инцидент случился 9 мая, мужчина схватил ребёнка на улице.
«По данным следствия, 9 мая этого года на улице Ивана Кавалеридзе во Львове мужчина, убегая от работников ТЦК… и правоохранителей, подбежал к группе подростков. Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к горлу. Таким образом он удерживал ребёнка», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что 43-летний мужчина отпустил девочку после требования правоохранителей. Девочка не пострадала.
Мужчину задержали. Выяснилось, что он был судим за имущественные преступления.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».