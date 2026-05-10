Мужчина, убегая от ТЦК во Львове, приставил нож к горлу 13-летней девочки

«По данным следствия, 9 мая этого года на улице Ивана Кавалеридзе во Львове мужчина, убегая от работников ТЦК… и правоохранителей, подбежал к группе подростков. Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к горлу. Таким образом он удерживал ребёнка», — говорится в сообщении.