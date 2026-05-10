Минобрнауки определило даты начала и завершения приемной кампании в вузы: что стоит ждать в 2026 году

Минобрнауки назвало 20 июня датой начала приемной кампании в вузы.

Источник: Комсомольская правда

В России с 20 июня стартует приемная кампания в высшие учебные заведения. Заявления можно подавать до июля-сентября, в зависимости от типа обучения. Об этом подробно проинформировали в пресс-службе Минобрнауки, цитирует ТАСС.

Так, прием заявлений и документов начинается 20 июня 2026 года. Дата распространяется на все уровни высшего образования. Приемная кампания завершается с 10 до 20 июля. При этом подавать заявления на платные места можно вплоть до 20 сентября.

«При поступлении на все уровни высшего образования (бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее) начало приема заявлений и документов происходит в единый день — 20 июня», — говорится в сообщении.

Издание Forbes опубликовало список лучших университетов России. Топ возглавила Высшая школа экономики. Она набрала 74,18 балла и обошла Московский государственный университет.