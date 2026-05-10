Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вне очередей на паром: регулярные рейсы свяжут Иркутск и порт Байкал

Теплоход «Восход» будет перевозить пассажиров с июня по сентябрь.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 мая. Регулярные рейсы на теплоходе «Восход» свяжут Иркутск и порт Байкал. Теперь преодолеть это расстояние можно без пересадок и очередей на паром. Кроме того, пассажирам доступны билеты на промежуточные рейсы: «Иркутск — Листвянка» и «Листвянка — порт Байкал».

В пресс-службе ВСРП рассказали, что рейсы будут выполняться с 5 июня по 4 сентября. Отправление теплохода осуществляется от причала «Ракета» в Иркутске в 11.30 с прибытием в Листвянку в 12.30. В 12.45 судно причаливает в порту Байкал, откуда отправляется в обратный путь в 17.00. В 17.10 теплоход прибывает в Листвянку и уже в 18.15 возвращается в Иркутск.

Ранее агентство сообщало, что на Байкале запустили паромную переправу «МРС — остров Ольхон» с 7 мая. С актуальным расписанием переправы можно ознакомиться на официальном сайте компании.