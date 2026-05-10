Вне очередей на паром: регулярные рейсы свяжут Иркутск и порт Байкал

IrkutskMedia, 10 мая. Регулярные рейсы на теплоходе «Восход» свяжут Иркутск и порт Байкал. Теперь преодолеть это расстояние можно без пересадок и очередей на паром. Кроме того, пассажирам доступны билеты на промежуточные рейсы: «Иркутск — Листвянка» и «Листвянка — порт Байкал».
В пресс-службе ВСРП рассказали, что рейсы будут выполняться с 5 июня по 4 сентября. Отправление теплохода осуществляется от причала «Ракета» в Иркутске в 11.30 с прибытием в Листвянку в 12.30. В 12.45 судно причаливает в порту Байкал, откуда отправляется в обратный путь в 17.00. В 17.10 теплоход прибывает в Листвянку и уже в 18.15 возвращается в Иркутск.
Ранее агентство сообщало, что на Байкале запустили паромную переправу «МРС — остров Ольхон» с 7 мая. С актуальным расписанием переправы можно ознакомиться на официальном сайте компании.