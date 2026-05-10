17 тонн использованных батареек собрали жители Хабаровского края в рамках акции «Охота за батарейками»

На сегодняшний день это самая массовая экологическая акция, проводимая в регионе. На этот раз в ней приняли участие 13 районов и округов края и более 50 тысяч человек. Общими усилиями было собрано свыше 800 тысяч батареек, которые отправили в Челябинск на завод «Мегаполисресурс», где их переработают. Батарейки являются опасными отходами и содержат тяжелые металлы: ртуть, кадмий, свинец, никель, поэтому их нельзя выбрасывать в обычный мусор. При разрушении на свалке одна батарейка отравляет токсичными веществами до 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды.