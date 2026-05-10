В столице РФ мужчину арестовали за нацистскую татуировку

Симоновский районный суд Москвы назначил административный арест сроком на 15 суток жителю столицы Марату Дроганову за публичную демонстрацию татуировки с изображением трезубца. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, запрещённой или приравненной к экстремистской. Основанием для решения стало то, что изображение было открыто видно в общественном месте на его правом плече.
В материалах дела указано, что инцидент произошёл 5 мая, когда мужчина находился в месте, доступном для неограниченного круга лиц. Татуировка была расценена судом как символ, связанный с запрещёнными в России организациями.
Дроганов в ходе разбирательства полностью признал свою вину, что также было учтено при вынесении решения.
Отметим, дела по статье о демонстрации запрещённой символики рассматриваются судами в административном порядке и предусматривают различные виды наказаний, включая штрафы и административный арест в зависимости от обстоятельств конкретного случая.
