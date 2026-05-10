Российский турист в Таиланде пострадал от удара креветки-богомола

Мужчина отправился на катере к Симиланским островам и решил прыгнуть в море. Однако во время прыжка он почувствовал мощный удар по ноге и вынужден был вернуться на сушу. Оказалось, что туриста атаковала креветка-богомол, которая в случае опасности развивает скорость до 90 километров в час и бьет врага передними конечностями-дубинками.