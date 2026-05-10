Российский турист в Таиланде пострадал от удара креветки-богомола

В Таиланде 28-летний россиянин Анатолий из Екатеринбурга получил серьезный ушиб ноги после нападения креветки-богомола. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина отправился на катере к Симиланским островам и решил прыгнуть в море. Однако во время прыжка он почувствовал мощный удар по ноге и вынужден был вернуться на сушу. Оказалось, что туриста атаковала креветка-богомол, которая в случае опасности развивает скорость до 90 километров в час и бьет врага передними конечностями-дубинками.

Сила удара креветки сравнима с пулевым выстрелом. У пострадавшего не обнаружили перелома, но ему больно ходить, и теперь предстоит длительное восстановление. Сам турист признался, что после инцидента у него развилась «креветкофобия», говорится в сообщении.

Еще в феврале прошлого года ученые из Северо-западного университета США установили, что тактильные отростки креветки-богомола, которые применяются в бою, обладают уникальной структурой, позволяющей эффективно наносить невероятно мощные удары. По словам исследователей, эти морские обитатели способны атаковать со скоростью 23 метра в секунду. Креветки-богомолы при этом могут не только ломать панцирь жертвы, но и разбивать стекло аквариума.

