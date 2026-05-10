Указ, «разрешающий» Парад Победы, свидетельствует о безрассудстве Зеленского, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Совершенно непонятно, что он хотел этим показать. Ну. Это свидетельство какого-то безрассудства», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что Зеленский не мог повлиять на проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.
Напомним, Зеленский издал указ «О проведении парада в Москве». В документе говорится, что 9 мая Украина якобы разрешает провести парад, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения вооружения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Российской Федерации не требуется ничьё согласие на проведение Парада Победы.
Помощник президент РФ Юрий Ушаков назвал ситуацию цирком и клоунадой.
По словам юриста Дмитрия Аграновского, указ Зеленского о параде Победы в российской столице не имеет никакой юридической силы.